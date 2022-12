Calciomercato Lazio, due club italiani su Caputo: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Due club italiani su Ciccio Caputo. Come riportato da Sky Sport, l'Empoli starebbe tornando alla carica per l'attaccante barese della Sampdoria, da mesi accostato alla Lazio come possibile vice Immobile. Per il 35enne si tratterebbe di un ritorno in Toscana, nel club che lo ha fatto esordire in Serie A e lo ha reso grande. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata e Corsi è fermamente convinto di poter battere la concorrenza dell'Hellas Verona, altra società interessata. La Lazio resta sullo sfondo, sono usciti tanti altri nomi in quel ruolo che in questo momento è una delle priorità. Nonostante i vari interessamenti delle altre squadre, l'ipotesi biancoceleste non è ancora da scartare. Sarebbe l'ultima possibilità per Caputo per approdare in una grande squadra prima di chiudere la carriera. Vedremo.