Calciomercato Lazio | Due giocatori rimangono in orbita per giugno: i dettagli

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Il calciomercato si è concluso ma due giocatori rimangono in scadenza a giugno. Il primo è Emanuele Valeri: non ha rinnovato con la Cremonese, sembra destinato a muoversi a parametro zero. I biancocelesti potrebbero accoglierlo a giugno. Sul taccuino va appuntato poi il nome di Rocco Vata, baby trequartista irlandese del Celtic. Anche lui in scadenza. E poi le uscite: la Lazio non è riuscita a vedere Fares (fallito il tentativo del Genoa) e Kamenovic. Il primo può andare al Brescia (riammesso in B), mentre il serbo potrebbe andare in Turchia nei prossimi giorni, il mercato rimarrà aperto. Marcos Antonio ha salutato, mentre gli unici due acquisti dell'ultimo giorno di mercato sono stati due baby per la Primavera: Bordon e Yardonov.

