Calciomercato Lazio | Durante (ag. Fifa) su Marcos Leonardo: "Se tira due volte..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Sabatino Durante, intermediario esperto di calcio brasiliano, ha descritto le caratteristiche di Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos molto vicino alla Lazio: la richiesta è di 15 milioni, Lotito è arrivato a 12 più bonus. Ecco le sue parole: “Marco Leonardo è un centravanti opportunista che sbaglia poco. Se il difensore commette un errore, tecnico o di posizionamento, lui lo punisce. Ha una grande coefficienza di realizzazione e sbaglia poco. Se tira due volte in porta fa almeno un gol”. E ancora: "Utilizza tutti e due i piedi, ha una grande tecnica e questo gli consente di uscire anche fuori dall’area per dialogare con la squadra. Ma il suo habitat naturale è l’area di rigore, lì si esalta per istinto. Ha bisogno di gente che va sul fondo. Spero che la Lazio lo conosca bene e non faccia come in passato”.

TORNA ALLA HOMEPAGE