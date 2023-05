Calciomercato Lazio, Durmisi ci risiamo: il Tenerife non lo tratterrà e a Formello...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Se la prima parte di stagione, in prestito al Leganes, è stata difficile per Durmisi, a causa dei continui acciacchi fisici che non gli hanno permesso di giocare con continuità, la seconda con la maglia del Tenerife è stata da incubo. Trasferitosi a gennaio il terzino danese ha totalizzato fino a oggi solamente 8' in totale a causa di una lacerazione del menisco laterale che lo ha costretto a restare ai box da marzo fino a oggi. Per questa ragione, secondo quanto riporta Radio Marca, il Tenerife ha deciso che non prolungherà il suo prestito alla Lazio, ma lo rimanderà a casa non appena terminerà l'accordo. Una decisione, però, che non toccherà la società biancoceleste con cui Durmisi ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2023.