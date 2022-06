Calciomercato Lazio, Emerson un'opzione: ma serve collaborazione...

La Lazio cerca un terzino sinistro, Emerson Palmieri è tra i preferiti, ma l'ingaggio del giocatore è troppo alto, come la richiesta del Chelsea...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri per rafforzare la sua rosa ha chiesto un terzino sinistro, un giocatore di ruolo che possa essere adoperato sulla corsia mancina. Tra i nomi che il tecnico della Lazio sogna c'è da mesi quello di Emerson Palmieri, terzino allenato al Chelsea che ha passato l'ultima stagione in prestito al Lione. L'italo-brasiliano tornerà a Londra, ma non rientra nei piani di Tuchel che non avrebbe problemi a salutarlo. La Lazio è interessata ma, secondo La Gazzetta Dello Sport, le condizioni economiche attuali non rendono facile il colpo: oltre alla richiesta del Chelsea, anche l'ingaggio del giocatore di 4,6 milioni di euro è oltre i parametri dei biancocelesti. Per sperare in un suo arrivo a Roma, infatti, Emerson dovrebbe dimezzarsi lo stipendio, magari spinto dalla voglia di tornare nella Capitale e nel ritrovare Maurizio Sarri. La trattativa che in questa situazione non vede tanti spiragli, ma se le parti dovessero collaborare le cose cambierebbero.