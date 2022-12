Calciomercato Lazio, Empoli e Sampdoria tentano la beffa a Lotito

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

"Samp, attaccanti cercasi disperatamente: Lammers e Pjaca in pole", titola oggi Il Secolo XIX. Il mal di gol cronico è uno dei limiti maggiori della Sampdoria. Penultimi con 6 punti, i blucerchiati hanno il peggior attacco della Serie A (6 gol) e la striscia senza reti più lunga nei tornei top d'Europa: 372 minuti. Per sperare nella rimonta salvezza bisogna rivitalizzare il reparto offensivo. Mister Stankovic ha inserito nella lista dei cedibili Caputo e Quagliarella: e da Empoli non disdegnerebbero un ritorno di Ciccio. Con due contropartite che potrebbero essere interessanti per i blucerchiati: Lammers e Pjaca, in prestito rispettivamente da Atalanta e Juve e che possono essere girati entrambi alla Samp. Il club ligure e quello toscano, dunque, potrebbero tentare la beffa alla Lazio che, da tempo, avrebbe mostrato un concreto interesse nei confronti di Caputo.