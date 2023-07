Calciomercato Lazio | Fabbian rinnova con l'Inter e parte: le pretendenti

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Inter blinda Giovanni Fabbian. Il centrocampista ha giocato nell'ultima stagione nella Reggina mettendosi in mostra con 8 reti. Il giocatore ha attirato le attenzioni di molti club, compresa la Lazio che lo monitora da tempo, e così i nerazzurri hanno voluto bloccarlo. Il calciatore ha rinnovato per cinque anni con il club nerazzurro che ora vorrebbe girarlo in prestito per fargli fare un po' di esperienza in Serie A. Sulle sue tracce ci sono, come riporta Gianluca Di Marzio, Lecce, Bologna, Frosinone, Genoa e Torino.