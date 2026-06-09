Calciomercato Lazio | Fabbian torna di moda? Piace a Gattuso: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - Lo stesso nome per il centrocampo, già sentito negli ultimi mesi. In estate può tornare di moda un vecchio pallino della Lazio, molto apprezzato, a quanto pare, dal nuovo tecnico Gattuso. Come riportato da Calciomercato.it, si tratta di Giovanni Fabbian: proprio a gennaio era stato accostato alla società biancoceleste, ma poi è finito alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro dal Bologna.
All'ex ct della Nazionale italiana piace molto, spesso l'ha convocato durante la sua esperienza in azzurro. Stando a quanto riportato dal portale, il classe 2003 potrebbe trasferirsi nuovamente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Prima però dovrà essere valutato da Grosso. E soprattutto la Lazio dovrà cedere qualcuno prima di pensare al possibile acquisto di Fabbian.