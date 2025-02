Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Una squadra di Premier su Sylla"

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuova pretendente per Abakar Sylla. Il difensore è gestito dagli stessi agenti di Casadei e nei giorni scorsi si era parlato di un possibile affare doppio. Dopo che il centrocampista è finito al Torino, la pista che porta all'ivoriano si è un po' raffreddata. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha raccontato dell'inserimento del Southampton che ha chiesto il calciatore in prestito. Ecco il suo tweet: "Il Southampton presenta un'offerta formale per ingaggiare Abakar Sylla in prestito dallo Strasburgo. Nessuna opzione di acquisto inclusa, prestito secco per il difensore centrale nato nel 2002 gestito dal BlueCo Group. Anche la Lazio è interessata dalla scorsa settimana, ma ora è in campo il Southampton".

