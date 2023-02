Calciomercato Lazio, Fares a un passo dalla Turchia: si limano i dettagli

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Mohamed Fares lascerà la Lazio entro mercoledì prossimo, è questo l'obiettivo della società. Lotito infatti ha garantito al suo entourage che farà di tutto per piazzare l'algerino all'Alanyaspor. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio da parte dell'Hatayspor ma arrivano delle novità per quanto riguarda il club allenato da Francesco Farioli. Come riporta Tuttomercatoweb.com, la Lazio chiede all'Alanyaspor la copertura totale dell'ingaggio da qui a fine stagione: si tratterebbe di poco meno di un milione di euro lordo. Dall'altra parte, il club turco finora ha messo sul piatto una cifra molto più bassa ma già domani potrebbe arrivare un rilancio decisivo per la chiusura della trattativa.