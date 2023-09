Calciomercato Lazio | Fares, apertura al Brescia: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato in entrata della Lazio si è chiuso alle ore 20 del 1 settembre, quello in uscita invece è ancora aperto. Oltre alle sessioni in corso all'estero, anche i club riammessi in Serie B (Lecco e Brescia) hanno avuto una settimana aggiuntiva (fino all'8 settembre) per completare le rose. Come riporta Gianluca Di Marzio il Brescia ha messo nel mirino Mohamed Fares, con l'apertura del giocatore a trasferirsi in Lombardia: va trovata ora l'intesa economica tra i due club per la chiusura dell'operazione. Le prossime saranno ancora ore intense per cercare di sistemare i giocatori ai margini del progetto biancoceleste.