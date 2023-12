Calciomercato Lazio | Ferguson spegne i tifosi: "In futuro mi vedo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lewis Ferguson piace molto a Maurizio Sarri. Il centrocampista del Bologna garantirebbe fisicità, reti e inserimenti dalla mediana, ma attualmente la Lazio non è l'unica squadra interessata visto che piace anche alla Juve. Dalla sua parte però, il club rossoblù non vuole assolutamente di cederlo a gennaio. A fare il punto è stato però anche Ferguson stesso che, ai microfoni della Repubblica: "Il calcio è imprevedibile, non è un lavoro come gli altri. Io qui a Bologna sono molto felice e ho fatto bene a fidarmi di Aaron Hickey, a cui avevo chiesto un parere, e del mio manager, vecchio amico di famiglia, che in passato aveva seguito anche la carriera del mitico George Best. In un futuro molto imprecisato, comunque, mi vedo in Premier League".