Calciomercato Lazio, Fiorentina su un ex obiettivo estivo: i dettagli

La lotta al quarto posto vede al momento il Bologna davanti a tutti con 31 punti, inseguito dalla Fiorentina a una sola lunghezza di distanza. In vista del calciomercato di gennaio il presidente Commisso vuole mettere a disposizione di Italiano un altro esterno e gli obiettivi sono stati già fissati.

Nella lista dei viola i nomi in evidenza sono due: Armand Laurienté del Sassuolo e Cyril Ngonge dell'Hellas Verona. Quest'ultimo in estate era entrato anche nei radar della Lazio, come una delle alternative a Domenico Berardi e Gustav Isaksen. Il successivo acquisto del danese ha interrotto qualsiasi tipo di discorso rispetto a Ngonge, che comunque rimane uno dei profili più interessanti tra le ali emergenti.