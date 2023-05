Calciomercato Lazio, Frattesi ammette: "Futuro? Ho fatto una promessa..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

A margine dell'evento del Premio Bulgarelli, svoltosi a Bologna, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi. Spesso accostato alla Lazio, come possibile colpo per il mercato estivo, il classe 1999 ha parlato anche del suo futuro: "Adesso voglio finire bene al Sassuolo poi vedremo. Ho promesso al direttore di non parlare di mercato e voglio mantenere la parola. Nella mia vita ho sempre fatto tutto per step, partendo dalla B per poi salire in A. Ora sono ad un buon livello, poi in estate si vedrà. Gli interessamenti fanno super piacere, sarei bugiardo a dire il contrario. Fa capire che bisogna continuare a lavorare in questo modo". Di recente Frattesi si era espresso sulla possibilità di trasferirsi in un campionato estero, concentrando le sue attenzioni in particolar modo sulla Premier League: "Mi affascina la Premier. Per l'intensità ed il grande lavoro, come vedo io il calcio. La Premier è un campionato di livello importante e bisogna arrivare lì al 100%. Bisogna arrivare preparati, credo sia giusto fare un altro passaggio prima di andare lì ma nella vita come nel calciomercato non si sa mai" - Poi su Scamacca - "Quest'anno non è stato fortunatissimo per lui ma sono convinto che il prossimo anno farà bene come al Sassuolo".