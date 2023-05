Calciomercato Lazio, Frattesi: "Futuro? Un giorno mi piacerebbe..."

"I complimenti di Marotta? Sicuramente San Siro è uno stadio che dà motivazioni importanti come quello di Roma o Napoli. Poi da avversario è ancora più bello: avere contro 70mila persone è una sorta di sfida con tutto il pubblico. Speravo almeno di portare a casa un pareggio che sarebbe stato il risultato più giusto. Comunque la prestazione c'è stata". Davide Frattesi analizza così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita dal suo Sassuolo sul campo dell'Inter. un match in cui i neroverdi non hanno demeritato spaventando a più riprese i lombardi. Il centrocampista è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato e il suo nome è stato accostato a più riprese anche alla Lazio. Sul futuro il calciatore non si è sbilanciato ma non ha chiuso a un'ipotesi estera. Le sue parole: "A livello personale, devo ancora migliorare tecnicamente e nelle scelte quando arrivo in zona gol. Psicologicamente non è stato facile lavorare in questa settimana, a fine stagione ci sta essere stanchi, ma ringrazio mister Dionsi per essermi stato vicino. Il mio carattere può essere la mia forza e la mia debolezza: cerco sempre la perfezione, quindi sono perennemente insoddisfatto. Via dall'Italia? La Premier League è un campionato che mi affascina e un giorno mi piacerebbe provare quell'esperienza, anche per vedere come si lavora lì".