Calciomercato Lazio | Frattesi ha le idee chiare: "Mercato? Ecco dove voglio giocare..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nel secondo giorno di raduno a Coverciano, è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista del Sassuolo, soggetto anche dell'interesse della Lazio, Davideo Frattesi. Il classe 1999 ha parlato anche del suo futuro e di quello che potrebbe accadere nel corso dell'estate:

"Sarà un'estate importante, bisognerà prendere delle decisioni importanti. É sempre un piacere trovarsi in mezzo a questi discorsi, vuol dire che le cose fatte in passato sono state quelle giuste. Devo continuare a lavorare così e poi al resto ci penseranno Carnevali e gli altri. Ho detto al mio procuratore di chiamarmi solo in caso di cose importanti. Sarà una scelta importante, vanno fatte considerazioni anche in base al modulo. Un centrocampo a tre con la mezzala è sicuramente diverso rispetto a un centrocampo a due. Nella mia scelta saranno decisivi il gioco del club e la tattica. Per me è meglio un centrocampo a tre dove serve una mezzala. E una squadra che fa bel gioco”. Il centrocampista ha aggiunto sul possibile approdo in Premier: "Nella mia carriera sono sempre andato avanti step dopo step, almeno nella mia testa bisogna fare prima un altro passaggio in una squadra italiana e poi solo dopo andare fuori. Sono convinto che prima o poi ci andrò, ma bisogna andarci pronti".