Calciomercato Lazio | Fronte terzino, spunta un nuovo nome: è portoghese

Sul fronte terzini la Lazio non si è ancora mossa, in attesa di una risposta dalla Juve per Pellegrini. Il ventiquattrenne è in cima alla lista per preferenze, ha respinto anche il pressing del Nizza, ma qualora non dovesse arrivare la fumata bianca la società dovrà virare sulle alternative. A quelle già note, si aggiunge un altro profilo. Come riporta Alfredo Pedullà, i biancocelesti avrebbero chiesto informazioni per Mario Rui. Il portoghese ha un appuntamento col Napoli, fissato alla prossima settimana, per discutere del rinnovo da prlungare al 2026. Bisognerà prestare attenzione alla vicenda. Il giocatore è gestito da Giuffredi che ha incontrato domenica Lotito a Auronzo di Cadore per parlare di Zaccagni, altro suo assistito. Probabile che durante la cena si sia parlato anche di Mario Rui che, nelle passate settimane, era stato cercato anche dall'Al Nassr.

