Calciomercato Lazio | Gardi: "Vecino e Torreira, ecco tutta la verità..."

© foto di www.imagephotoagency.it

L'asse Lazio - Galatasaray è stato acceso e caldo per tutta la durata del calciomercato estivo, ma senza mai riuscire a definire un affare. Vecino e Torreira, in particolar modo, sono stati i protagonisti di trattative che, per un motivo o per un altro, alla fine non sono arrivate alla definizione. A svelare la ragione per cui le cose sono rimaste com'erano, è stato il noto agente e intermediario George Gardi, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

"Negli ultimi giorni di mercato si vanno a percorrere tutte le strade sensate e percorribili. Vecino era un giocatore potenzialmente valutabile per il Galatasaray, anche perché avevo trovato una definizione economica con il Presidente Lotito. Per quanto riguarda Torreira, nel mese di luglio c’è stata un'offerta della Lazio, ma il giocatore è sempre stato ritenuto fondamentale per l’asset della squadra".