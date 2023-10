Calciomercato Lazio | Garrido (Tenerife): "Pedro? Vi spiego la situazione..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Tenerife sogna Pedro: questo ormai non è un segreto. Spesso membri della società spagnola si sono esposti esprimendo il proprio gradimento nei confronti dell'attaccante della Lazio. Un sogno proibito che fino a oggi non ha mai visto i presupposti per realizzarsi, ma che resta vivo nelle idee dei dirigenti del club. A questo riguardo, in modo più pacato e distaccato, si è espresso, ai microfoni di El Dìa, anche il maggiore azionista del club spagnolo, Juan Manuel Garrido: "Pedro? È in uno dei migliori club della Serie A e gioca in Champions League, anche ad alti livelli. Ha un contratto attuale con la sua squadra, non diremo altro":