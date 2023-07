Calciomercato Lazio | Gasbarri su Milinkovic: "Non volevo crederci, una carriera buttata!"

Fonte: TMW Radio

Il procuratore Filippo Gasbarri è intervenuto a TMW Radio per commentare vari temi di mercato, a partire dalla situazione Milinkovic: “A me questa notizia è arrivata ieri e non ci volevo credere. Facendo le mie verifiche so che l’affare è in chiusura e mi dicono che si può chiudere entro stasera. Da tifoso laziale sono contento perché non vedremo Milinkovic-Savic con un’altra maglia. Da amante del calcio, invece, dispiace perché a 28 anni è una carriera buttata. Sono tantissimi soldi visto che sono 30 milioni l’anno. Per la Lazio è un’operazione clamorosa perché con questa entrata può chiudere".

Kerkez e Zielinski

“Kerkez? La priorità è l’attacco è il terzino sinistro. Kerkez sarebbe un super acquisto visto che ha 19 anni. Potrebbe, poi, arrivare anche Pellegrini. Si apre alla cessione di uno tra Lazzari e Marusic. Se Zielinski può arrivare? Si perché è un nome che qualora fosse partito il serbo il mister lo ha chiesto alla dirigenza. Sono favorevole a questa pista e penso possa arrivare”.

Torreira e Berardi

“Torreira è una pista importante anche se so che si è infortunato al ginocchio. Piace molto alla Lazio e al mister e questo può essere l’anno giusto per farlo arrivare. Berardi? Con questa cessione il prossimo passo della Lazio è bussare al Sassuolo per Berardi. Da quello che so io è gia tutto fatto e si aspettava la cessione di Milinkovic. Penso che questa operazione si possa chiudere intorno ai 22 milioni”. Infine su Maximiano: "Se verrà ceduto? Si perché la Lazio ha bloccato Audero per la porta. Deve uscire, perciò, il portiere. Ha estimatori in Spagna e penso torni lì”.

