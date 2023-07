Calciomercato Lazio | Gedson Fernandes, il Besiktas cambia idea? Le parole del tecnico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gedson Fernandes è uno dei nomi presenti nell’elenco dei rinforzi per quel che riguarda il centrocampo della Lazio. Il portoghese è in forza al Besiktas che, fino a qualche tempo fa, lo considerava incedibile. Il mercato però è imprevedibile e nonostante le ultime affermazioni del presidente del club turco, l’allenatore sembra essere consapevole che la possibilità di non averlo a disposizione la prossima stagione si possa concretizzare. La conferma arriva direttamente dalle sue parole, come riporta Sozcu.com, rilasciate in conferenza stampa nel corso della quale ha espresso la volontà di avere un nuovo innesto proprio in previsione della partenza del ventiquattrenne e di altri. Queste le dichiarazioni di Şenol Güneş: “Terminiamo il mercato con una settimana di ritardo rispetto all'Europa. Stanno emergendo nuove alternative. Al momento dobbiamo acquistare un centrocampista e un attaccante esterno. Dopo aver ottenuto questi elementi, penseremo al futuro. Vogliamo costruire la squadra partendo da 18 giocatori ideali e candidati. Abbiamo la rosa dell'anno scorso, le esigenze sono chiare. Abbiamo fatto quattro cessioni a metà stagione, ora il nostro lavoro è più facile. A centrocampo abbiamo Amir, Salih, Gedson, Necip, Kerem. Vorrei un giocatore con maggiori capacità difensive. Sarei anche contento se firmassimo un giocatore con un buon lato offensivo".

