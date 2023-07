Calciomercato Lazio | Gila, dalla Spagna: “Nuova pretendente in Liga”

Mario Gila non è sul mercato, ma la sessione estiva è lunga e imprevedibile. È stata una stagione di ambientamento e non facile per il difensore che è riuscito a mettere nelle gambe solamente 765’, per lo più nelle competizioni europee e pochissimi in campionato. Il biancoceleste non ha perso la fiducia, spera di trovare la sua occasione nella prossima. Che sarà in Serie A o in Liga sarà solo il tempo a dirlo. Dopo l’Espanyol, è spuntata un’altra pretendente. Stando a quanto riporta ElGolDigital, il numero trentaquattro ha attirato l’attenzione del Rayo Vallecano. Il club di Madrid ha cambiato allenatore e quello che è subentrato al vecchio ha già le idee chiare sul mercato. Tra le richieste di Francisco Rodriguez, rientra lo spagnolo attualmente impegnato nell’Europeo U21 con la selezione. Il tecnico lo ritiene un profilo adeguato e promettente per il futuro della squadra e degli obiettivi della stessa. La dirigenza approva la sua richiesta, non resta che attendere per capire cosa succederà.

