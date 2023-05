Calciomercato Lazio, Gimenez apre uno spiraglio: "Testa e cuore dicono così, ma..."

Santiago Gimenez è uno dei nomi che orbita attorno alla Lazio, come possibile rinforzo in attacco. Il suo contratto col Feyenoord scadrà nel 2026, ma il suo futuro potrebbe non essere in Olanda. Le prestazioni con le quali si è distinto in questa stagione hanno attirato le attenzioni di diversi club che, con l’arrivo del mercato, stanno sondando il terreno anche se non sarà facile strapparlo alla squadra di Slot. “Non è che sto scappando da questa domanda. Se mi chiedete, in questo momento, vi dico che voglio restare. A volte non è sempre tutto nelle tue mani, il calcio è imprevedibile ma se ora ascolto la mia testa e il mio cuore, entrambi dicono che dovrei restare” ha affermato il messicano nel corso di un’intervista a Voetbal International nella quale ha ripercorso anche alcuni momenti salienti della sua annata. Tra questi, il gol realizzato ai biancocelesti in Europa League: “Il più importante. Non tutti i gol devono essere il gol dell'anno per me. Questo non lo era di certo in termini di bellezza, ma lo era se si considera il suo valore”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE