Calciomercato Lazio | Gimenez ringrazia i tifosi del Milan: "Mi hanno aiutato..."
Lunga intervista ai microfoni Billboard Italia, insieme al rapper Ernia, per Santiago Gimenez. Il centravanti ha parlato sia della sua esperienza con la maglia del Milan che dell'imminente inizio del Mondiale, dove giocherà con il Messico. Riguarda alla sua esperienza in rossonero ha ringraziato tutti i tifosi che l'hanno supportato negli ultimi mesi. Di recente, tra l'altro, il suo nome è stato accostato alla Lazio sul mercato. Di seguito le sue parole.
"San Siro credo che sia uno degli stadi più importanti della storia del calcio. Ciò che lo rende davvero speciale però è il pubblico. I tifosi del Milan sostengono la squadra dal primo al novantesimo minuto e anche prima e dopo la partita. Poi io tifo il Milan da quando ero bambino e trovarmi a giocare in quello stadio che potevo vedere solo in televisione, significa molto per me. I tifosi mi hanno accolto con tanto affetto e, nonostante non abbia reso ancora come avrei voluto, continuano a spingermi e fidarsi di me. Come una famiglia".