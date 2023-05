Calciomercato Lazio, Gimenez: “Sono stato contattato, ma..."

Sta facendo parlare di sé, Santiago Gimenez. L’attaccante del Feyenoord in questa stagione ha impressionato e ora è al centro delle voci di mercato che lo vedono conteso anche tra Lazio e Real Madrid. In merito a un suo possibile trasferimento, ai microfoni di ESPN, il messicano ha affermato: “Se resterò al Feyenoord? Non so se posso rispondere a questa domanda. Ci sono opportunità che non posso lasciarmi sfuggire, ma se me lo chiedete sono l'uomo più felice del mondo al Feyenoord. Non c'è nessuna offerta sul tavolo. Ci sono club interessati che mi hanno contattato, ma non c'è nulla di più in ballo. L'unica cosa è che mio padre sta soggiornando in Spagna per una vacanza e durante il viaggio incontrerà anche persone che stanno valutando se vogliono qualcosa con me”.

