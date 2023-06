Calciomercato Lazio | Giordano: "Luis Alberto crea ancora problemi. Berardi e Politano..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex bomber biancoceleste, Bruno Giordano, ha commentato la situazione inerente a Luis Alberto che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe ricevuto un'offerta importante dall'Arabia Saudita:

"Il mio pensiero su Luis Alberto riguarda la speranza che resti alla Lazio. Se le cifre sono quelle di cui si parla (8 milioni a stagioni per 5 anni, ndr), credo che difficilmente possa accadere. Il club interessato è intenzionato a dare il doppio di quanto percepisce alla Lazio, se il giocatore non ha chiuso la porta nel momento in cui è arrivata la proposta qualcosa significherà. Poteva non prendere subito in considerazione l’ipotesi di andare a giocare lì, invece la questione è proseguita ed è passata nelle mani di Lotito. Questo significa che il primo passaggio delle discussioni con l’agente di Luis Alberto è stato positivo. Per un motivo o per l’altro, sono anni che questo giocatore crea dei problemi. Sotto ricatto una società non ci deve mai stare, se dovessi dare una mia preferenza valuterei seriamente l’ipotesi di rivoluzionare il centrocampo".

I nomi per rivoluzionare il centrocampo: Zielinski un'occasione

"Le motivazioni fanno la differenza, una squadra si costruisce su questo parametro. Penso a Zielinski che ha il contratto in scadenza nel 2024 e guadagna quattro milioni di euro. Pur di restare a Napoli sarebbe pronto a rinunciare a qualcosa. Questo è l’esempio. Chi deve restare alla Lazio deve farlo con lo stimolo massimo, con tutta la motivazione del mondo. Mi chiedo cosa abbia fatto Luis Alberto in questa stagione per pretendere un aumento dell’ingaggio".

Berardi e Politano: il preferito di Giordano

"Berardi? Penso che sarebbe la migliore operazione dell’era Lotito. Klose aveva un appeal diverso ma è arrivato in età avanzata. Immobile è diventato Immobile alla Lazio. Berardi sarebbe l’acquisto più certo che puoi fare, gli altri grandi calciatori che sono arrivati lo sono diventati giocando nella Lazio. Politano? Bel calciatore, ma la differenza con Berardi è molta. Parliamo di un giocatore che ha segnato oltre 100 gol in serie A, è la storia che dice che l’attaccante del Sassuolo è una certezza. Se non dovesse arrivare Berardi, Politano sarebbe comunque un’alternativa importante. La cosa ormai certa, è che Sarri vuole un esterno offensivo di piede sinistro".