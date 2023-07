Calciomercato Lazio | Giuntoli: "Bonucci? Vi svelo il suo futuro..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il nome di Bonucci è stato fatto con inistenza in casa Lazio. Il difensore centrale potrebbe rientrare nella trattativa che riporterà Pellegrini a Roma, garantendo a Sarri un profilo che conosce, esperto e utile per la Champions. Sul suo futuro si è espresso in conferenza stampa il nuovo direttore sportivo della Juve, Giuntoli: "Nuovi arrivi in difesa? Siamo molto coperti in quel reparto. Abbiamo De Winter, Alex Sandro, Rugani, Gatti, Bremer, Danilo. Anzi, potrebbero esserci altre cessioni. Con Bonucci non abbiamo trovato ancora una soluzione che ci aggrada". Cosa ne sarà di Bonucci, dunque, è tutto da scoprire.