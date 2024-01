Calciomercato Lazio | Gnonto, il tecnico del Leeds sul futuro: "Siamo tentati..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gnonto è uno dei tanti nomi accostati alla Lazio come possibile rinforzo in attacco. Il ventenne è ora in forza al Leeds, squadra che milita in Championship, il suo contratto è scadrà nel 2027 ma il club, come riferito da SkySport, sarebbe fiducioso per il rinnovo. In merito a questo e al suo futuro, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con il Norwich City, si è espresso il tecnico Farke: “Vogliamo tenere i nostri migliori giocatori con il massimo potenziale. È sicuramente una delle nostre aree principali, quando abbiamo dei giocatori che ci convincono, siamo fortemente tentati di fare qualcosa, ma parleremo di affari solo quando saranno conclusi”.

