Calciomercato Lazio | Gomez va in Brasile? Si allontanano le piste italiane

Sembra che il futuro di Valentin Gomez non sarà in Italia. Il difensore del Velez Sarsfield è stato cercato da diversi club come Lazio, Fiorentina e Bologna, ma la sua prossima squadra dovrebbe essere ancora sudamericana. Come riporta TMW, Gomez sembra aver scelto in Brasile come destinazione futura: il classe 2003 avrebbe scelto il Cruzeiro al posto di un salto verso l'Europa. Una tappa ulteriore prima del grande step, ma forse è soltanto una semplice scelta di vita.