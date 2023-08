Calciomercato Lazio | Gonzalez verso il prestito: tre italiane su di lui

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Diego Gonzalez è un profilo sul quale la Lazio punta eccome. Data la grande affluenza in attacco, il talento paraguaiano rischia di trovare pochissimo spazio quest'anno in biancoceleste. Se Cancellieri dovesse andar via, il classe 2003 diventerebbe la settima soluzione nel pacchetto offensivo di Sarri. Troppa concorrenza, la società apre al prestito. Come riporta il Corriere dello Sport, il ragazzo è monitorato da tre squadre italiane: Salernitana, Frosinone e Cagliari. Rimanere a Roma sarebbe controproducente per lui. Disputerebbe il campionato Primavera come fuoriquota due anni più grande, mentre in Youth League non potrà essere inserito in lista a causa del regolamento più stringente. Le strade di Gonzalez e la Lazio potrebbero separarsi, ma sono destinate a ricongiungersi presto.