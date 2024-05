Calciomercato Lazio | Gosens, Union Berlino salvo in Bundesliga: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È calato il sipario sulla Bundesliga, che ha visto trionfare il Bayer Leverkusen da imbattuto per la prima volta in assoluto nella storia. Tra tutti i verdetti c'è anche quello della salvezza dell'Union Berlino, che nel finale ha superato il Friburgo per 2-1. Complice la sconfitta del Bochum per 4-1, il club biancorosso ha chiuso il suo campionato al quindicesimo posto, che gli consente di saltare il play-out e di rimanere un altro anno nella massima serie.

Non cambia di molto la situazione legata a Robin Gosens, da tempo nel mirino della Lazio per la prossima stagione. Gli ultimi rumors, infatti, parlano di una trattativa decisamente avanzata per quanto riguarda il tedesco, che potrebbe sbarcare nella Capitale già in estate. L'eventuale retrocessione dell'Union Berlino avrebbe chiaramente agevolato l'affare, ma la volontà del giocatore rimanere comunque piuttosto chiara. Ha intenzione di tornare in Italia e potrebbe farlo proprio indossando la maglia biancoceleste.