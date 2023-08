Calciomercato Lazio | Guendouzi, anche Romano conferma: “Affare fatto!”

Fioccano conferme in merito all'esclusiva riportata in mattinata dalla nostra redazione: il Marsiglia ha accettato l'offerta per Guendouzi. In questi minuti, infatti, anche Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter ha ribadito i dettagli dell'accordo trovato tra le due società, da noi anticipati: "La Lazio ha raggiunto un accordo con l'Olympique Marsiglia su un pacchetto da 18 milioni di euro per Mattéo Guendouzi. Saranno 13 milioni di compenso fisso e € 5 milioni di bonus facili da raggiungere. Sono ora in corso le trattative a livello personale, per concludere poi con i test medici all'inizio della prossima settimana". Siamo dunque alle battute finali. Guendouzi è pronto a trasferirsi nella Capitale e a mettersi a disposizione di Sarri, diventando il settimo rinforzo della campagna acquisti laziale.

