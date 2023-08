Calciomercato Lazio | Guendouzi, Fava (Eurosport): "Ruolo? Li ha fatti tutti". E in Serie A...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito all’acquisto pressoché computo di Matteo Guendouzi, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Fabio Fava, telecronista di Eurosport, esperto di Ligue 1.

Quali ruoli può ricoprire Guendouzi?

“Gli ho visto fare praticamente di tutto. Può giocare esterno in un attacco a tre o quarto laterale a destra o a sinistra. Penso una cosa di lui…”.

Ossia?

“Secondo che i tanti allenatori che ha avuto, per esempio, a Marsiglia - da Tudor a Marcelino Garcia Toral - lo abbiano sempre impiegato in posizioni differenti. Deve ancora acquisire una sua identità tattica”.

Potrebbe pertanto riscontrare difficoltà in Serie A, patria del tatticismo?

“Non penso proprio, perché - paradossalmente - per ritmo e intensità, il Marsiglia si avvicina molto a una squadra di Serie A. Sotto quell’aspetto, non rilevo problematiche”.

Sotto quali aspetti deve ancora crescere?

“Non è un calciatore continuo. È il classico che, quando tocca il quarto pallone, capisci subito se quel giorno stai giocando in dodici o in dieci. Con Sarri migliorerà”.

Sarri è molto esigente su questo fronte è molti calciatori ne hanno fatto le spese. Vedasi Romero o Basic medesimo…

“Per me, in questa fase della sua carriera, Guendouzi ha bisogno di un tecnico come Sarri. Certo: non cerchiamo in lui il nuovo Milinkovic Savic. Per qualità, duttilità e quantità, stiamo parlando di due calciatori completamente diversi. Ma l’efficacia c’è”.

Con l’acquisto di Guendouzi a quali obiettivi stagionali può ambire concretamente la Lazio?

“Certamente a qualificarsi in Champions League. In Europa invece ad andare il più avanti possibile. Mi auguro che Sarri superi il problema legato allo scarso turn-over e si affidi completamente alla sua rosa, guardando all’Europa come a un fronte di ambizione e stimolo”.

