Calciomercato Lazio | Guendouzi, mossa a sorpresa di Marcelino

WEBTV PAIDEIA - LAZIO, SEPE: "PRONTO PER LA NUOVA AVVENTURA. CON SARRI..." - FOTO&VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Dopo poco più di due ore nella clinica, Luigi Sepe esce ed è pronto per la sua esperienza alla Lazio. Il portiere ha anche detto le prime parole al nostro inviato: "Sono prontissimo per la nuova avventura. Sono... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO | GUENDOUZI, LAZIO "IN FASE DI RIFLESSIONE": LE PAROLE DEL DS Nel corso della conferenza stampa di presentazione di alcuni nuovi acquisti di casa Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha fatto un primo bilancio sulla sessione di calciomercato. In particolare, dopo aver chiarito la situazione relativa al portiere, è stato...