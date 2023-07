Calciomercato Lazio | Hudson Odoi, il Fulham accelera: le novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Ore frenetiche in casa Lazio, soprattutto in merito agli stravolgimenti di mercato. Maurizio Sarri, tra le tante richieste, è alla ricerca di un esterno offensivo che possa alternarsi con Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro. Hudson Odoi è un nome accostato più volte ai biancocelesti fin dal 2021 con l'arrivo di Sarri. Il giocatore allenato al Chelsea dal tecnico toscano è in uscita dai Blues e la sua candidatura è rimbalzata prepotentemente in questo luglio. Nonostante le voci e il tira e molla, negli ultimi giorni l'affare si è un po' raffreddato perché la società non è del tutto convinta di prendere il calciatore inglese naturalizzato ghanese. Lotito e i suoi collaboratori hanno riflettuto sui diversi infortuni che hanno colpito il classe 2000 nelle ultime stagioni, ma le perplessità sono legate anche all'ingaggio e alla sua forma fisica: dalla sua fragilità fino alle condizioni attuali. L'esterno dopo il prestito al Bayer Leverkusen potrebbe proseguire la sua avventura in Premier. Sul giocatore è fortissimo il pressing del Fulham. In queste ore c'è stata l'accelerata dei Cottagers per l'esterno. A rivelarlo è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano che su Twitter ha spiegato:"Il Fulham è su Hudson Odoi, come previsto. Il Fulham ha fatto una proposta verbale di circa 4 milioni di sterline, ma il Chelsea ne vuole 8. Le trattative sono avanzate. Il Fulham è fiducioso di concludere l'affare nei prossimi giorni".

Fulham, on it — as expected. ️️ https://t.co/iASr9iJRnJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023