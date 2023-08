Calciomercato Lazio | Hudson Odoi verso la Premier: il Fulham prepara l'assalto

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Quale il futuro di Hudson Odoi? Il giocatore è stato accostato più volte alla Lazio in questa estate rovente. L'affare poi non si è concluso perché Lotito e i suoi collaboratori hanno riflettuto sui diversi infortuni che hanno colpito il classe 2000 nelle ultime stagioni. Non solo, tra le perplessità c'erano anche quelle legate all'ingaggio e alla sua forma fisica. Per questo il Fulham ne ha approfittato e fatto una proposta verbale di circa 4 milioni di sterline. Il Chelsea però ne chiedeva 8 e per questo ancora risulta tutto fermo. Attenzione però, perché qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime ore. Fabrizio Romano sul proprio account Twitter ha svelato: "Callum Hudson-Odoi, si allena ancora al Chelsea ma il Fulham sta spingendo per concludere l'affare questa settimana. Il Chelsea è stato chiaro: CHO, Lukaku e Ziyech non fanno parte del club".