Calciomercato Lazio | Huerta si allontana: un altro club di Serie A sulle sue tracce

La Lazio in estate dovrà rimpolpare il reparto difensivo. I contratti in scadenza nel 2024 di Pedro e Felipe Anderson sono questioni che si stanno già affrontando e che verranno maggiormente approfondite nei prossimi mesi, quando si capirà se sarà necessario l'acquisto di altri due esterni o se qualcuno di loro resterà nella Capitale. In tal senso, già dalla scorsa estate, la società biancoceleste si era iniziata a guardare intorno, prima provando a chiudere per Mason Greenwod poi, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, mostrando un interesse concreto nei confronti di Cesar Huerta, esterno messicano del Pumas.

IL GENOA - A più riprese il nome del 'Chino', così lo chiamano in patria, è stato accostato alla Lazio, ma fino a oggi nessuna trattativa è entrata nel vivo e, con il passare del tempo, le sue qualità hanno iniziato ad attrarre anche altre squadre. Oltre al Napoli, infatti, secondo quanto riportato da Record, ad aver superato la concorrenza sarebbero stato il Genoa. La squadra rossoblu è molto attenta al mercato sudamericano e avrebbe individuato in Huerta un giocatore dalle caratteristiche adatte per rinforzare la rosa a disposizione di Gilardino. La trattativa potrebbe partire già nei prossimi giorni, questo permetterebbe al classe 2000 di fare il salto in Europa già da gennaio, evitando di aspettare i tempi della dirigenza laziale, non propensa a fare offerte in questo periodo.