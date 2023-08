Calciomercato Lazio| I giocatori ancora da piazzare: l'elenco completo

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a lavorare in entrata e in uscita. Matteo Guendouzi dovrebbe completare il centrocampo biancoceleste che si lascia una porta aperta per l'operazione Bonucci che potrebbe essere l'affare last minute. Restano poi le operazioni in uscita da ultimare. Dopo le ufficialità delle cessioni di Armini, Akpa Akpro e Bertini, resta in uscita Marcos Antonio. Il brasiliano piace al PAOK Salonicco, ma ha offerte anche da Italia, Spagna, Turchia e Arabia e in questi ultimi giorni potrebbe chiudersi la sua cessione. Toma Basic preferirebbe restare alla Lazio, ma non è escluso che anche per lui possano cambiare le cose nelle ultime ore del mercato. Bisognerà capire cosa fare anche con Adamonis e Furlanetto con entrambi che potrebbero andare a fare esperienza con la Lazio che monitora Berardi del Verona, cresciuto nel vivaio biancoceleste e utile per le liste. Restano da sistemare Fares, Kamenovic e Gonzalez con Fabiani che è al lavoro per cercare la quadra.