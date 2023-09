Calciomercato Lazio | I no costano cari a Lloris: la scelta del Tottenham

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Hugo Lloris non trova pace. Il portiere francese è in uscita dal Tottenham e in estate è stato avvicinato da tanti club. Il transalpino, però, ha sempre detto di no perché vuole essere titolare e non fare il comprimario. Così ha respinto le proposte di Lazio, Villarreal e Newcastle senza prendere nemmeno in considerazioni le ipotesi Arabia Saudita, Qatar e Usa perché vuole restare in Europa. Il suo comportamento non è andato giù al Tottenham che non ha apprezzato i continui no. Gli Spurs hanno acquistato Vicario e considerano il francese fuori dalle gerarchie. Gli inglesi erano pronti a liberarlo, ma ora potrebbero usare il pugno duro. Secondo informazioni del Guardian, la dirigenza della formazione britannica non avrebbe apprezzato l'atteggiamento di Hugo Lloris nelle ultime settimane. Il club ha intenzione di lasciarlo da parte fino al prossimo mercato invernale. L'ex giocatore del Nizza avrà diritto ad allenarsi con il gruppo professionistico ma non rientrerà nella lista dei convocati per le partite ufficiali del fine settimana.

I dirigenti del Tottenham vogliono costringere l'ex capitano dei Blues ad accettare le offerte che arrivano dalla Turchia dopo che in Arabia Saudita il mercato ha chiuso i battenti ieri. Corsa contro il tempo quindi anche perché, non essendosi svincolato prima della chiusura del mercato il 1 settembre, non può accasarsi a zero da nessuna parte.