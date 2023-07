Calciomercato Lazio | I numeri di Zakharyan: l'astro nascente della Russia

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Zakharyan è uno degli astri nascenti del panorama russo. Il classe 2003 nella sua, breve, carriera si è messo in mostra fin dall'esordio datato 2020, a un anno di distanza da quello con la nazionale maggiore della Russia, con cui vanta 7 presenze (di cui 5 da titolare). Oltre alla giovane età a cui ha iniziato la carriera, a stupire sono i numeri di questo ragazzo. Nel primo anno da professionista, all'età di 17 anni, scende in campo 13 volte realizzando 3 gol e 5 assist. L'anno seguente è quello della maturazione. Le presenze totali salgono a 34, i gol 9, proprio come gli assist serviti ai compagni. Zakharyan diventa un gioiello da custodire. Un gioiello che nella stagione seguente, quella appena conclusa, si conferma ad alti livelli, vantando 5 gol e 10 assist in 37 presenze totali. Numeri che promettono bene e che descrivono un profilo con spiccate tendenze offensive, ma che in questi anni ha messo in mostra la sua grande duttilità e capacità di adattamento.