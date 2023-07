Calciomercato Lazio | I tifosi del Toro a Ricci: "Resta qua". E lui risponde...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Samuele Ricci rassicura i tifosi del Torino. Il centrocampista è un nome caldissimo del mercato estivo con la Lazio che ci sta provando seriamente in questi giorni. Lotito sta tentando di convincere Cairo, ma non sarà semplice perché tutto l'ambiente granata ha una grande stima del ragazzo. L'affetto dei tifosi nei suoi confronti arriva fino in Trentino, a Pinzolo, dove il Toro sta svolgendo il ritiro. Al termine dell'allenamento odierno, alcuni sostenitori si sono fermati per farsi firmare autografi e al momento dell'arrivo di Ricci gli hanno detto: "Non andare via", "Resta qua". Pronta la risposta, riportata da Tuttomercatoweb.com: "No, no. Li facciamo anche nei prossimi giorni, tanto io sono qua. Se non andate via voi". Verità o no? Resta il dubbio per questo ragazzo pronto per il grande salto, ma con il futuro ancora in bilico.