Calciomercato Lazio | Il Brescia accoglie Fares: le prime parole dell'algerino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultima operazione in uscita della Lazio è quella di Mohamed Fares che, nelle scorse ore, è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Brescia. L'esterno algerino, dopo anni difficile nella Capitale e in prestito in giro per l'Italia, cercherà fortuna in Serie B con le Rondinelle. Ieri l'annuncio e anche le prime parole del giocatore che si è presentato con un video ai canali ufficiali del club: "Ciao tifosi del Brescia. Vi mando un saluto grande e ci vediamo presto allo stadio".