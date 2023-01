Calciomercato Lazio, il Cadice non dimentica Escalante e dalla Spagna...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO - L’avventura di Gonzalo Escalante alla Cremonese non è andata come il giocatore stesso si augurava, è fuori dai piani di Alvini e in cerca di un’esperienza altrove. In Spagna diversi club hanno messo gli occhi su di lui e tra questi, c’è il Cadice. La società gialloblù lo aveva adocchiato da diverso tempo e ora, a causa dell'infortunio di José Mari, ha ripreso in considerazione l'idea. Come riporta Elgoldigital, per Gonzalez il sostituto adeguato dello spagnolo è proprio l’argentino. Il tecnico lo considera un profilo di livello anche grazie alla sua conoscenza del calcio spagnolo e ripone il lui piena fiducia, contrariamente ai tifosi che, alla luce delle sue poche presenze in Serie A e del suo precedente percorso all’Alaves terminato con la retrocessione, temono possa non dare il proprio contributo per la salvezza.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE