Calciomercato Lazio, il clamoroso retroscena di Toro: "Fui a un passo, ma poi..."

Si ritira all'età di 33 anni perché dopo la lesione dei legamenti non si sentiva più a suo agio. E' questo quello che ammette Sebastian Toro, ormai ex difensore cileno, che ha vissuto la sua carriera, per gran parte, nel suo paese di nascita. Per il 'nuovo Vidal', come lo chiamavano in patria, sarebbe potuta andare, però, diversamente. Toro, come rivela lui stesso ai microfoni di AS Chile, era finito nel 2011 nel mirino di due squadre italiane: Lazio e Parma, che furono in procinto di acquistarlo. Le cose, però, andarono diversamente:

"Quando non volevano vendermi all'estero, ero molto immaturo. Ho commesso degli errori e questo ha sempre delle ripercussioni. Ho avuto la possibilità di andare alla Lazio e al Parma, ma non ci penso più molto, perché altrimenti impazzirei. Era la fine del 2010 e l'inizio del 2011. Ero in tournée con la Nazionale negli Stati Uniti, con Marcelo Bielsa, e dovevo tornare e poi partire. Ma ehi, non volevano che andassi via da qui e io, immaturo, ho commesso degli errori".