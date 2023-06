Calciomercato Lazio | Il Medio Oriente tenta Luis Alberto e spaventa i tifosi: “Non andartene”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Lazio tra i protagonisti della finestra estiva di mercato, c’è sicuramente Luis Alberto. Lo spagnolo, dopo un inizio difficile, si è rivelato essere un punto di riferimento imprescindibile per i suoi compagni e soprattutto per Sarri. Le prestazioni messe in campo negli ultimi cinque mesi ne sono la testimonianza, motivo per cui in Europa e nel Mondo ci sono club che vorrebbero portarlo dalla propria parte. Alle porte di Formello ha bussato l’Olympique Marsiglia, ma il vero pericolo proviene dal Medio Oriente. L'Al-Duhail ha fatto un’offerta da far stropicciare gli occhi. La questione ha generato apprensione e diffuso timore tra i tifosi che temono di doversi privare del proprio beniamino la prossima stagione. Il popolo biancoceleste è affezionato al numero dieci, ai suoi colpi di testa e di tacco e non può certo restare impassibile e attendere la fine del mercato sperando che tutto vada secondo i propri desideri. Così, attraverso i social, è iniziato il tam tam. “Resta Mago dai”, “Luis rimani”, “Non ci abbandonare per l’Arabia ora che siamo in Champions”, “Che vai a fa in Medio Oriente?”, “Resta, lì sei sprecato”, “Non andartene”. Questi sono solo alcuni dei moltissimi commenti lasciati dai supporter sotto l’ultimo post del centrocampista. Il messaggio è chiaro.

