Calciomercato Lazio | Il Milan tenta due biancocelesti: di chi si tratta

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Con il trasferimento di Tonali al Newcastle - manca l'ufficialità ma è praticamente cosa fatta - il Milan incasserà circa 80 milioni e a quel punto farà partita una vera e propria rivoluzione a centrocampo. L'obiettivo numero uno sembra essere Frattesi, ma attenzione anche ai gioielli di casa Lazio. Tra i grandi obiettivi dei rossoneri c'è indubbiamente Milinkovic: un rinforzo di primo livello per la Serie A a un prezzo che non è mai stato così conveniente da quando indossa la maglia biancoceleste. Pioli lo conosce bene, di certo non si opporrebbe all'acquisto. Si tratta di un calciatore che, in quella zona di campo, ha portato più bonus tra gol e assist, probabilmente poco adatto per caratteristiche al 4-2-3-1, ma dal punto di vista tecnico è una garanzia.

Ha certamente un rapporto diverso con l'allenatore rossonero Danilo Cataldi. L'aveva lanciato ai tempi della Lazio, gli aveva dato lui la fascia di capitano dopo poche giornate. Una sorta di incoronazione, avvenuta prima che Sarri lo trasformasse in uno dei migliori registi del campionato. Non si può escludere, riporta Il Tempo, che il Diavolo abbia pensato di tentare Danilo, così come non si può escludere che da Milano sia partita una chiamata esplorativa da parte del mister. Difficile, praticamente impossibile, immagine Cataldi lontano da Roma, ancor di più dopo aver rinnovare il contratto col suo club del club e con la possibilità, nel caso in cui Milinkovic andasse via, di diventarne vice-capitano.

