Calciomercato Lazio, il padre di Gimenez: “Difficile dire di no. Abbiamo..."

La finestra estiva di mercato non è più così lontana, il campionato è agli sgoccioli e le società sono proiettate già alla prossima stagione. La Lazio è in lotta per la Champions e qualora dovesse riuscire nell’intento, avrà ancor più bisogno di rinforzi. Diversi sono i nomi che in questi mesi sono stati accostati ai biancocelesti, dal centrocampo all’attacco e a proposito di quest’ultimo, alla lista si è aggiunto quello di Santiago Gimenez. Il messicano si sta rendendo protagonista con la maglia del Feyenoord, attirando a sé le attenzioni anche di altre squadre europee. In merito al suo futuro, ai microfoni di ESPN, si è espresso il padre Christian. Queste le considerazioni: “Sarà difficile dire di no se un club si presenterà con trenta milioni di euro per Santi. Inoltre, è un modello di reddito per il Feyenoord. sarebbe nell'interesse di grandi club come Atlético Madrid, Siviglia, Inter e Lazio. Ma mi piacerebbe che rimanesse al Feyenoord per un altro anno, per crescere ulteriormente”. Presto, come affermato dal padre stesso, il futuro del giocatore sarà più chiaro: “Abbiamo intenzione di parlare con Dennis te Kloese. Santi ha un contratto. Non vuole che il quaranta-cinquanta per cento della squadra se ne vada. Siamo tranquilli, lui è felice al Feyenoord. Non c'è ancora nulla di concreto".

