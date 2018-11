Calciomercato Lazio, il Pescara ha puntato Rossi: possibile offerta a gennaio

Il mercato di gennaio si fa sempre più vicino. Occhi puntati anche in casa Lazio, in cui molti giovani interessanti stanno crescendo. Su tutti Alessandro Rossi, classe '97 che si è messo molto in mostra durante il ritiro ad Auronzo di Cadore. Durante questo primo scorcio di campionato ancora non ha trovato spazio nelle gerarchie di Inzaghi, ma continua a lavorare duro per cogliere un’eventuale futura occasione. Proprio per il giovane attaccante biancoceleste sarebbe forte l’attenzione di un club: il Pescara punta al sogno promozione e, come riporta Il Centro, già a gennaio potrebbe tentare un affondo per Rossi. Mister Pillon sarebbe contento di accoglierlo nella sua corte. Il giocatore è, in ogni caso, ora legato al club capitolino e gode della fiducia di Inzaghi.