Calciomercato Lazio | Il Real Madrid si inserisce per un portiere: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Cercasi portiere in casa Real Madrid. Dopo il terribile e inaspettato infortunio di Courtois, i Blancos hanno bisogno di un nuovo estremo difensore che possa difendere i pali almeno fino al rientro del belga. Tante le opzioni che le Florentino Perez potrebbe prendere in considerazione: dallo svincolato De Gea a Kepa passando per Soria, il ritorno di Keylor Navas e Bono. Come riporta il portale spagnolo AS, il Real starebbe pensando anche allo svincolato Handanovic. Ancelotti lo conosce e potrebbe essere preso come traghettatore per qualche mese. Il portiere sloveno ex Inter è finito anche nel mirino della Lazio in caso di cessione di Maximiano all'Almeria che però, almeno in questo momento, non sembra vicina.