Calciomercato Lazio, il terzino che piaceva a Tare ora può finire al Chelsea

Il Chelsea va a caccia di rinforzi sulla fascia. Tra i profili individuati c’è Denzel Dumfries dell’Inter, ma non è l’unico. Nel mirino c’è pure Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, che era stato sondato prima dell’approdo in Spagna. Il Chelsea studia le varie soluzioni per il futuro. L'ex Udinese era tra i profili sondati da Tare nel caso in cui Lazzari fosse stato ceduto.